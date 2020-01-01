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УВМ ГУ МВД России по Московской области

МВД России разъясняет

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан.

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии).

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Адрес: 140053, Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 4

Почтовый адрес для направления письменных обращений и запросов информации: 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 3

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