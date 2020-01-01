МВД России разъясняет
Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии).
Адрес: 140053, Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 4
Почтовый адрес для направления письменных обращений и запросов информации: 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 3